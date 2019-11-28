Украина vs Венгрия: посол Будапешта рассказал о блокировании Киева в НАТО и автономии Закарпатья, фото — Главком

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Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто рассказал о блокировании Киева в НАТО и автономии Закарпатья. Ийдярто заявил, что Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО, а останавливает только один форум коммуникации Киева с альянсом — Совет Украина-НАТО.

Посол утверждает, что Будапешт будет продолжать такую ​​политику, поскольку считает НАТО не только военной организацией, сообщает «Главком».

Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека, а ваш закон об образовании противоречит этим принципам. Это отнюдь не мешает интеграции Украины с НАТО, — заявил посол Венгрии в Киеве, отрицая заявления Украины о том, что его страна блокирует сближение Украины с альянсом под влиянием Москвы.

Ийдярто заявил также, что «до Порошенко украинский-венгерские отношения не были плохими». Посол считает, что во время его каденции в правительстве Украины думали о Венгрии как о враге на Западе, который не помогает Киеву.

Это очень страшно потому, что никогда до этого украинский-венгерские отношения не были плохими не были конфликтными, — рассказал Ийдярто.

Он заявил, что пик напряжения в двусторонних отношениях пришелся на прошлый год и обвинил в этом и украинские медиа, которые «писали, что Венгрия имеет якобы территориальные претензии к Украине».

Ийдярто в этом смысле вспомнил о разговорах вокруг автономии закарпатских венгров и украинского языкового закона. Посол заверил, что об автономии речь не идет, поскольку в регионе среди 1,2 млн украинцев живет только 150 тыс. венгров.

Какие предпосылки есть к сепаратизму, автономии? Или в Киеве думают, что большинство украинцев совсем «не наши», они прословацкие, провенгерские? Закарпатье — всегда была интересной территорией, но никогда там конфликтов между украинцами и другими нациями не было, — заявил посол.

Претензия № 1 Будапешта к Киеву — это ст. 7 Закона об образовании. В нем говорится о том, что члены нацменьшинств, кроме крымских татар в Украине, не имеют возможности учиться в школах, а только в группах и классах на родном языке.

Сегодня более 60 школ в Закарпатье, будущее не определено. Есть вероятность, что к 2023 году закон не будет имплементирован. После этого непонятно, что будет дальше, — рассказал Ийдярто.

Паспортный скандал в Берегово, который произошел в прошлом году, посол прокомментировал так: он произошел потому, что кто-то хотел создать. По его мнению, на территории любого дипломатического представительства государство может «делать то, что хочет, придерживаясь внутреннего законодательства» и раздача венгерских паспортов в Берегово была суверенным правом Венгрии предоставлять гражданство.