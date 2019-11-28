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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 29 ноября: сильные дожди накроют восемь областей (КАРТА)

28 ноя 2019, 16:41
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Погода в Украине 29 ноября будет по-осеннему дождливой. На протяжении суток в западных областях будет идти дождь, в центре и на юге страны пройдут сильные дожди. На востоке дожди ожидаются ночью.

На западе страны установится дождливая погода с западным ветром 7−12 м/с. Лишь в Луцке и Ровно дождь прекратится ближе к ночи, но небо останется затянутым тучами. Дневная температура воздуха будет колебаться от 5 до 11° тепла. Ночью возможно снижение температуры до 2−7° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 29 ноября. Карта: Гпдрометцентр

В центре на протяжении суток будет наблюдаться сильный дождь. Днем воздух прогреется до 3−8° тепла, ночью температура опустится от -1°С до +3°С. На дорогах местами возможен гололед. Ветер преимущественно южный 7−12 м/с.

На юге также пройдут сильные дожди. Дневная температура будет в пределах 9−11° тепла, ночью столбик термометра опустится до 5−7° тепла. Ветер южный 7−12 м/с.

На востоке день пройдет без существенных осадков, а ночью ожидается дождь. Температура днем от +3°С до +7°С. Ночью температура снизится и будет в пределах от 0 °C до +3°С. Ветер южный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 29 ноября будет дождливой. На протяжении суток ожидается дождь. Ветер преимущественно южный 7−12 м/с. Днем будет холодно от +3°С до +5°С. Ночью ожидаются заморозки, температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах, местами возможно обледенение дорожного покрытия.

Геомагнитная активность 29 ноября будет спокойной. Возмущения магнитного поля будут несущественными.

Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Как ранее писал «Ракурс», густой туман стал причиной масштабного ДТП в Одесской области. Участниками аварии стали сразу 11 автомобилей.

Источник: Ракурс


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