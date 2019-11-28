Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 29 ноября будет по-осеннему дождливой. На протяжении суток в западных областях будет идти дождь, в центре и на юге страны пройдут сильные дожди. На востоке дожди ожидаются ночью.

На западе страны установится дождливая погода с западным ветром 7−12 м/с. Лишь в Луцке и Ровно дождь прекратится ближе к ночи, но небо останется затянутым тучами. Дневная температура воздуха будет колебаться от 5 до 11° тепла. Ночью возможно снижение температуры до 2−7° тепла, сообщает Гидрометцентр.

В центре на протяжении суток будет наблюдаться сильный дождь. Днем воздух прогреется до 3−8° тепла, ночью температура опустится от -1°С до +3°С. На дорогах местами возможен гололед. Ветер преимущественно южный 7−12 м/с.

На юге также пройдут сильные дожди. Дневная температура будет в пределах 9−11° тепла, ночью столбик термометра опустится до 5−7° тепла. Ветер южный 7−12 м/с.

На востоке день пройдет без существенных осадков, а ночью ожидается дождь. Температура днем от +3°С до +7°С. Ночью температура снизится и будет в пределах от 0 °C до +3°С. Ветер южный 7−12 м/с.

Погода в Киеве 29 ноября будет дождливой. На протяжении суток ожидается дождь. Ветер преимущественно южный 7−12 м/с. Днем будет холодно от +3°С до +5°С. Ночью ожидаются заморозки, температура будет колебаться от -1°С до +1°С. Водителям рекомендуется быть предельно внимательными на дорогах, местами возможно обледенение дорожного покрытия.

Геомагнитная активность 29 ноября будет спокойной. Возмущения магнитного поля будут несущественными.

Как ранее писал «Ракурс», густой туман стал причиной масштабного ДТП в Одесской области. Участниками аварии стали сразу 11 автомобилей.