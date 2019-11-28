Европарламент объявил чрезвычайное положение в сфере климата в Европе, фото: National Park service

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Климатическая катастрофа угрожает Европе.

Европарламент принял резолюцию, в которой объявлено чрезвычайное положение в сфере климата. Об этом сообщает пресс-служба.

Поддержали документ 429 депутатов. Против проголосовали 225 В нем сказано о необходимости поддержать законодательные и бюджетные предложения, которые позволят ограничить глобальное потепление на уровне ниже 1.5 ° C.

Паскаль Канфин, депутат Европарламента, заявил, что Европа стала «первым континентом, который объявил климатическую и чрезвычайную экологическую ситуацию». Автор инициативы считает, что необходимо менять климатическую стратегию всем странам мира. Депутаты Европарламента также призвали нового президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен поддержать меры по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.

Ранее в Европейском Союзе приняли решение, что на борьбу с климатическими изменениями будет потрачено более 20% бюджета. Новые нормы вписали в документ 2020 года.