Перезапуск НАЗК: уряд визначив експертів, які обиратимуть голову агентства, фото — bloggers4gg.org.ua

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Розпочався перезапуск роботи Національного агентство з питань запобігання корупції. Кабінет міністрів визначив шістьох експертів, які й обиратимуть голову НАЗК.

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Як повідомляє у Фейсбук українське бюро Transparency International, трьох з них делегували міжнародні організації, трьох — уряд.

Кабмін включив у коло експертів керівника юридичного відділу Transparency International Україна Катерину Риженко, голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, координатора Медійної ініціативи за права людини Ольгу Решетилову.

Міжнародні організації делегували визнаних у сфері боротьби з корупцією експертів Тільмана Хоппе, Горана Клименчича і Майкла Сірса.

Нагадаємо, що у жовтні Рада ухвалила закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції», який передбачає перевантаження роботи НАЗК. Повноваження членів достроково припинені, а нового голову агентства оберуть до 18 грудня.

Наразі проводиться реорганізація структури агентства і вводиться одноосібне управління органом замість колективного. Голову НАЗК обере конкурсна комісія із шести членів, трьох з яких призначає уряд, а ще трьох пропонують міжнародні донори України. Обиратимуть його експерти будуть за критеріями і процедурами, які їм ще доведеться узгодити.

Глава агентства призначається строком на чотири та не може бути переобраний. Глава НАЗК отримує право призначати собі трьох заступників, не більше шести керівників територіальних органів, а також звільняти їх.

Закон також удвічі підвищує зарплата керівника агентства з 19,5 прожиткових мінімумів до 40 (наразі — 77,4 тис. грн).

Кабінет міністрів 20 жовтня тимчасово поклав виконання обов’язків голови НАЗК на Наталію Новак.