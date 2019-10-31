Перезапуск НАПК: правительство определило экспертов, которые будут избирать главу агентства, фото — bloggers4gg.org.ua

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Начался перезапуск работы Национального агентство по предотвращению коррупции. Кабинет министров определил шестерых экспертов, которые будут избирать председателя НАПК.

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Как сообщает в Фейсбук украинское бюро Transparency International, трех из них делегировали международные организации, трех — правительство.

Кабмин включил в круг экспертов руководителя юридического отдела Transparency International Украина Екатерину Рыженко, председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, координатора медийной инициативы за права человека Ольгу Решетилову.

Международные организации делегировали признанных в сфере борьбы с коррупцией экспертов Тильмана Хоппе, Горана Клименчича и Майкла Сирса.

Напомним, что в октябре Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции», который предусматривает перегрузки работы НАПК. Полномочия членов досрочно прекращены, а нового главу агентства выберут до 18 декабря.

В настоящее время проводится реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного. Председателя НАПК выберет конкурсная комиссия из шести членов, трое из которых назначает правительство, а еще трех предлагают международные доноры Украины. Выбирать его эксперты будут по критериям и процедурам, которые им еще предстоит согласовать.

Глава агентства назначается сроком на четыре года и не может быть переизбран. Глава НАПК получает право назначать себе трех заместителей, не более шести руководителей территориальных органов, а также увольнять их.

Закон также вдвое повышает зарплату руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (сейчас — 77,4 тыс. грн).

Кабинет министров 20 октября временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак.