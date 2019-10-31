Россиян побаловали гробом в стразах, фото: ТСН

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Ракурс

Гроб в стразах продемонстрировали на выставке «Некрополь-2019» в российской столице Москве.

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Гроб украшен 60 тыс. кристаллов Сваровски и выпущен в единственном экземпляре. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Производителем гроба оказалась компания из Санкт-Петербурга. Его стоимость не раскрывается, но отмечается, что посетившие выставку россияне назвали экспонат одним из самых привлекательных.

На выставке также показали надгробие с портретом актрисы Кристины Асмус, которая известна ролью в запрещенном в Украине сериале «Интерны». Похоронная гравюра с изображением живой артистки выставлена для наглядности.

В соцсетях поклонники звезды раскритиковали подобную инициативу. Некоторые назвали стремление бизнеса привлечь внимание к выставке слишком циничным. О реакции самой 31-летней актрисы пока ничего не известно.

Ранее директора школы в Великобритании похоронили в гробу, разрисованном ее учениками. Проститься с руководителем пришли около 800 человек.