Директора школы в Великобритании похоронили в гробу, разрисованном ее учениками (ФОТО)https://racurs.ua/n117048-direktora-shkoly-v-velikobritanii-pohoronili-v-grobu-razrisovannom-ee-uchenikami-foto.htmlRacurs.ua
Директора начальной школы из английского города Бат похоронили в гробу, украшенном рисунками ее учеников.
Сью Ист умерла в хосписе от рака на 59-м году жизни, сообщает Metro.
Священник, проводивший отпевание, сказал, что женщина сама предложила детям нарисовать рисунки, чтобы украсить ее гроб.
Школьники нарисовали сказочных героев, бабочек, радуги, а также написали слова благодарности.
Перед смертью директор школы написала своим воспитанникам письмо, в котором рассказала им, что скоро умрет, и поблагодарила их «за радость и дружбу».
«Вы все замечательные дети. Школа St Andrew’s — замечательная, а вы — замечательные дети. Никогда не думала, что смогу найти столько радости в своей работе», — написала умершая.
Проститься с руководителем школы пришли примерно 800 человек. Среди них были и ученики Сью Ист, одетые в голубую форму школы.
Сыновья женщины сказали, что их мать хотела, чтобы ученики пришли на ее похороны, потому что «мама не хотела, чтобы дети боялись смерти».