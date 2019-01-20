Директора школы в Великобритании похоронили в гробу, разрисованном ее учениками (ФОТО)

Директора школы похоронили в гробу, раскрашенной учениками, фото — Metro

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Racurs.ua

Директора начальной школы из английского города Бат похоронили в гробу, украшенном рисунками ее учеников.

Сью Ист умерла в хосписе от рака на 59-м году жизни, сообщает Metro.

Священник, проводивший отпевание, сказал, что женщина сама предложила детям нарисовать рисунки, чтобы украсить ее гроб.

Школьники нарисовали сказочных героев, бабочек, радуги, а также написали слова благодарности.

Перед смертью директор школы написала своим воспитанникам письмо, в котором рассказала им, что скоро умрет, и поблагодарила их «за радость и дружбу».

«Вы все замечательные дети. Школа St Andrew’s — замечательная, а вы — замечательные дети. Никогда не думала, что смогу найти столько радости в своей работе», — написала умершая.

Проститься с руководителем школы пришли примерно 800 человек. Среди них были и ученики Сью Ист, одетые в голубую форму школы.

Сыновья женщины сказали, что их мать хотела, чтобы ученики пришли на ее похороны, потому что «мама не хотела, чтобы дети боялись смерти».