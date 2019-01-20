Директора школи у Великій Британії поховали в труні, прикрашеній малюнками учнів (ФОТО)

Директора школи поховали у домовині, розмальованій учнями, фото — Metro

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Директора початкової школи з англійського міста Бат поховали в труні, прикрашеній малюнками її учнів.

Сью Іст померла в хоспісі від раку на 59 році життя, повідомляє Metro.

Священик, який проводив відспівування, сказав, що жінка сама запропонувала дітям намалювати малюнки, аби прикрасити її домовину.

Школярі намалювали казкових героїв, метеликів, веселки, а також написали слова вдячності.

Перед смертю директор школи написала своїм вихованцям листа, у якому розповіла їм, що скоро помре, та подякувала їм «за радість і дружбу».

«Ви усі чудові діти. Школа St Andrew’s — чудова, а ви — чудові діти. Ніколи не думала, що зможу знайти стільки радості у своїй роботі», — написала померла.

Попрощатися з керівником школи прийшли приблизно 800 людей. Серед них були й учні Сью Іст, одягнені у блакитну форму школи.

Сини жінки сказали, що їхня мати хотіла, аби учні прийшли на її похорон, бо «мама не хотіла, щоб діти боялися смерті».