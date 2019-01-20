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Ракурс
Директора школи поховали у домовині, розмальованій учнями, фото — Metro

Директора школи у Великій Британії поховали в труні, прикрашеній малюнками учнів (ФОТО)

20 січ 2019, 20:09
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Директора початкової школи з англійського міста Бат поховали в труні, прикрашеній малюнками її учнів.

Сью Іст померла в хоспісі від раку на 59 році життя, повідомляє Metro.

Священик, який проводив відспівування, сказав, що жінка сама запропонувала дітям намалювати малюнки, аби прикрасити її домовину.

Директора школи поховали у домовині, розмальованій учнями

Школярі намалювали казкових героїв, метеликів, веселки, а також написали слова вдячності.

Перед смертю директор школи написала своїм вихованцям листа, у якому розповіла їм, що скоро помре, та подякувала їм «за радість і дружбу».

«Ви усі чудові діти. Школа St Andrew’s — чудова, а ви — чудові діти. Ніколи не думала, що зможу знайти стільки радості у своїй роботі», — написала померла.

Сью Іст

Попрощатися з керівником школи прийшли приблизно 800 людей. Серед них були й учні Сью Іст, одягнені у блакитну форму школи.

Сини жінки сказали, що їхня мати хотіла, аби учні прийшли на її похорон, бо «мама не хотіла, щоб діти боялися смерті».

Директора школи поховали у домовині, розмальованій учнями

Директора школи поховали у домовині, розмальованій учнями

Джерело: Ракурс


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