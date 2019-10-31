Росіян побалували труною у стразах, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n128818-rosiyan-pobalovaly-trunou-u-strazah-foto.html

Ракурс

Труну в стразах продемонстрували на виставці «Некрополь-2019» у російській столиці Москві.

Loading...

Труна прикрашена 60 тис. кристалів Сваровскі й випущена в єдиному екземплярі. Про це повідомляє телеканал ОТР.

Виробником труни виявилася компанія з Санкт-Петербурга. Вартість цього виробу не розкривається, але зазначається, що росіяни, які відвідали виставку, назвали експонат одним із найпривабливіших.

На виставці також показали надгробок із портретом акторки Христини Асмус, яка відома роллю в забороненому в Україні серіалі «Інтерни». Похоронна гравюра із зображенням живої артистки виставлена для наочності.

У соцмережах прихильники зірки розкритикували подібну ініціативу. Деякі назвали прагнення бізнесу привернути увагу до виставки занадто цинічним. Про реакцію самої 31-річної актриси поки що нічого не відомо.

Раніше директора школи у Великій Британії поховали у труні, розмальованій її учнями. Попрощатися з керівником навчального закладу прийшли приблизно 800 осіб.