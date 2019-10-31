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Росіян побалували труною у стразах, фото: ТСН

Росіян побалували труною у стразах і надгробком із живою акторкою (ФОТО)

31 жов 2019, 15:06
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Труну в стразах продемонстрували на виставці «Некрополь-2019» у російській столиці Москві.

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Труна прикрашена 60 тис. кристалів Сваровскі й випущена в єдиному екземплярі. Про це повідомляє телеканал ОТР.

Виробником труни виявилася компанія з Санкт-Петербурга. Вартість цього виробу не розкривається, але зазначається, що росіяни, які відвідали виставку, назвали експонат одним із найпривабливіших.

Росіян побалували труною у стразах, фото: Breaking Mad

На виставці також показали надгробок із портретом акторки Христини Асмус, яка відома роллю в забороненому в Україні серіалі «Інтерни». Похоронна гравюра із зображенням живої артистки виставлена для наочності.

У соцмережах прихильники зірки розкритикували подібну ініціативу. Деякі назвали прагнення бізнесу привернути увагу до виставки занадто цинічним. Про реакцію самої 31-річної актриси поки що нічого не відомо.

Росіян побалували труною у стразах, фото: moskvichmag

Раніше директора школи у Великій Британії поховали у труні, розмальованій її учнями. Попрощатися з керівником навчального закладу прийшли приблизно 800 осіб.


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