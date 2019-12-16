Александр Новиков, фото: НВ

https://racurs.ua/n130891-novogo-glavu-napk-izbrala-konkursnaya-komissiya-video.html

Ракурс

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стал Александр Новиков.

Соответствующее решение было объявлено сегодня по результатам финального заседания конкурсной комиссии по отбору главы НАПК.

Кандидатуру Новикова поддержали все шесть членов комиссии.

В рамках этого конкурса 6 декабря были отобраны восемь кандидатов, с которыми впоследствии проводились собеседования.

Новиков в период с 2004 по 2012 годы работал в органах прокуратуры Сумской области.

С 2014 года работает в Генпрокуратуре, где занимает должность прокурора первого отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности.

Напомним, конкурсную комиссию по избранию председателя НАПК правительство назначило в конце октября.