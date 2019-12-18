В Украине открыли Офис противодействия рейдерству, фото: facebook

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Офис противодействия рейдерству открыли в Украине.

Граждане смогут пожаловаться на действия регистраторов. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

На жалобы чиновники пообещали реагировать в течение суток. Главная задача структуры — защищать интересы законных владельцев.

По словам руководителя правительства, нужно принимать решения, которые помогут реализовать план по экономическому росту. Для этого необходимо защитить права собственников.

Без защиты прав собственности никакого экономического роста не будет, — считает Гончарук.

Премьер добавил, что в последнее время в стране уже отсутствует системное рейдерство. Офис, как отметил чиновник, обязан максимально оперативно реагировать на жалобы.

На открытии отделения также присутствовал министр юстиции Денис малюська. Он отметил, что Офис противодействия рейдерству будет реагировать в течение суток.

Напомним, в ноябре Гончарук прогнозировал смену руководства «Укрзализныци» за «дикую коррупцию». По его мнению, менеджмент «занимается своими карманами».