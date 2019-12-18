В СИЗО Кропивницкого после бунта заключенных ввели особый режим. Фото: vesti.ua

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Ракурс

Бунт в следственном изоляторе Кропивницкого, который произошел 16 декабря, привел к введению в учреждении особого режима.

Особый режим предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с этими лицами, а также предоставления свиданий и приема посылок и передач, проведение других режимных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции в Facebook.

Тем временем в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области отметили, что по факту происшествия зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Кроме того, это лицо подбило других заключенных к бунту, в результате чего были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и повреждены камеры видеонаблюдения. Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Напомним, на днях в СИЗО Кропивницкого произошли массовые беспорядки. Недовольства ряда заключенных вызвало то, что из следственного изолятора начали вывозить «смотрящих».