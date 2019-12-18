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Верховная Рада в январе будет работать на неделю меньше / Фото: news.bigmir.net

От работы кони дохнут: нардепы решили на неделю меньше работать в январе

18 дек 2019, 15:21
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Верховная Рада сегодня приняла за основу и в целом постановление № 2609 о внесении изменений в календарный план проведения второй сессии девятого созыва. Этим постановлением депутаты изъяли из своего рабочего графика неделю пленарных заседаний в январе. Такую инициативу поддержали 325 нардепов со всех фракций, за исключением «Европейской солидарности», сообщает пресс-служба украинского парламента.

Больше всего голосов за это постановление дала фракция политической партии «Слуга народа» — 248, а также их поддержали 25 нардепов из ОПЗЖ, 24 народных избранника из «Батькивщины» и другие.

Верховная Рада в январе будет работать на неделю меньше

Постановлением предусмотрены следующие изменения: в последний день недели, отведенной для проведения пленарных заседаний (с 13 по 17 января 2020 года), по завершении утреннего заседания парламента нардепы объявят о времени закрытия сессии, а с 20 по 24 января — вместо пленарных заседаний депутаты будут работать с избирателями.

Верховная Рада в январе будет работать на неделю меньше / Фото: Facebook Т. Чорновіл

Верховная Рада в январе будет работать на неделю меньше / Фото: Facebook Т. Чорновіл

Напомним, в свое время для депутатов Верховной Рады уже стало доброй традицией прогуливать пленарные заседания в последний рабочий день недели — пятницу.

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Источник: Ракурс


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