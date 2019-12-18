Кабмин принял важные решения в области здравоохранения. Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет министров Украины принял ряд важных решений в области здравоохранения.

На сегодняшнем заседании правительства министры решили продлить пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук 18 декабря сообщил в своем Telegram-канале.

Приняли несколько важных решений для здравоохранения: правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договора со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги, — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, по словам премьера, в Украине усовершенствуют прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом. Для этих нужд заложат финансирование. Какую сумму выделит Кабмин, Гончарук не сообщил.

Также глава правительства добавил, что будет усилено противодействие ВИЧ-инфекции/СПИДа и туберкулеза в Украине.

Как известно, в ноябре Кабинет министров Украины одобрил программу медицинских гарантий и четыре государственные стратегии в сфере здравоохранения. С 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для оказания первичной медицинской помощи, продолжается программа «Доступные лекарства». Кроме того, правительство выделит 233 млн грн на программу «Лечение за границей», которая позволит отправить на трансплантацию за границу 94 человека до конца 2019 года.

Напомним, в 2020 году правительство планирует закупить и передать в больницы 470 карет скорой и открыть минимум 25 отделений неотложной помощи.