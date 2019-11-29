Трансплантация в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2496-transplantaciya-v-ukraine-zavisimost-i-lechenie-za-rubejom-korrupcionnaya-lazeyka-i-pozor-dlya.html

Ракурс

В Минздраве Украины пообещали встретиться с коллегами из Индии, чтобы помочь украинцам, ожидающим трансплантации органов в этой далекой стране. «Ракурс» уже писал о восьми пациентах (среди которых двое детей), оказавшихся заложниками ситуации. Вместо нескольких месяцев их пребывание в Индии затянулось до года и более.

Наши сограждане приехали в Индию по программе «Лечение украинцев за рубежом». Она была создана для спасения тех пациентов, которым на родине помочь не могут. В подавляющем большинстве случаев это трансплантация костного мозга и органов, а также онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, болезни почек и печени…

Так, за первое полугодие 2019 года лечиться за рубеж уехали 299 украинцев. С каждым годом «очередь за жизнью» становится все длиннее, а средств, выделяемых государством, на всех нуждающихся недостаточно. Из года в год сценарий повторяется: деньги программы заканчиваются, родственники тяжелобольных пациентов выходят под Минздрав и чиновники начинают судорожно искать средства. Тем не менее, даже если деньги государство выделяет, пациенты не всегда получают долгожданное лечение за границей. Ситуация в Индии — тому подтверждение.

Трансплантация органов в Индии заблокирована. Есть ли альтернатива?

На операции по трансплантации за государственный счет украинцев отправляют в Индию и Беларусь. Почему в эти страны? «Индия остается единственной страной, принимающей пациентов из других стран для трансплантации сердца и легких по стоимости, которая может быть оплачена из государственного бюджета Украины. Лечение в США и Германии в 5‒10 раз превышает эту стоимость», — объясняют в Минздраве.

На сегодняшний день пересадки органов в Индии украинцам практически заблокированы. Последнюю трансплантацию нашим согражданам здесь провели в октябре 2018 года. Дело в том, что местное законодательство изменилось и на пересадки органов для иностранцев ввели квоты. И это понятно — свои сограждане всегда в приоритете, а иностранцам пересаживают по остаточному принципу. По сообщению консульства Украины в Индии, об этих переменах со всеми вытекающими последствиями Минздрав был не единожды проинформирован. Однако даже после множества предупреждений в Индию на лечение отправили еще троих украинцев. А ведь это билет в один конец.

Ситуация в Беларуси немногим лучше: здесь также есть квоты — 50 операций в год. Неудивительно, что в листе ожидания на пересадку органов числится 220 украинцев. Есть пациенты, ожидающие операции с 2016 года. Большой плюс Беларуси — территориальная близость. А вот добраться больному человеку в Индию непросто. Далеко не все авиакомпании берут пассажиров с медицинской визой. По словам пациентов, Минздрав лишь оплачивает лечение, но не консультирует, не сопровождает больных. Человек может длительное время ждать своей очереди на операцию по трансплантации, а траты на лечение, лекарства списываются из суммы, оплаченной Украиной. Однако учет средств не ведется.

В Министерстве обещают в ближайшее время помочь пациентам, застрявшим в Индии. «Мое решение — помочь людям любой ценой, даже если мы будем вынуждены провести для них более дорогое лечение в других клиниках Индии. Сейчас наша команда разработала механизм, по которому мы сможем осуществить дополнительные расходы на лечение, если таковые возникнут. Именно об этом собираемся провести переговоры с Министерством здравоохранения Индии», — отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

В ведомстве также обещают к концу 2019 года направить за границу для трансплантации почек, легких, сердца и костного мозга дополнительно 94 пациента. На это из государственного бюджета запланировано выделить 233 млн грн.

А вот в следующем году пациентов планируют отправлять на лечение в Беларусь, Турцию и Италию. «Если Министерство здравоохранения Республики Индия подтвердит возможность принимать и лечить наших пациентов в своей стране в дальнейшем, будем направлять также туда», — сообщают в Минздраве.

Трансплантация в Украине — без пересадок

В госбюджете-2020 на лечение украинцев за рубежом выделено 1,09 млрд грн. Это огромная сумма (в 2019-м — 689 млн грн) и осязаемый шанс на спасение для тяжелобольных пациентов. Однако эти деньги вольются в чужую медицину.

«Программа «Лечение украинцев за границей» — это шанс для пациентов на выживание, но это крах для нашей трансплантологии, — считает руководитель Всеукраинского благотворительного фонда «Крона» Елена Мацибох. — На 2020 год заложен 1 млрд 90 млн грн на зарубежное лечение. За эти деньги мы могли бы создать как минимум 10 трансплантационных центров».

Трансплантация костного мозга и органов стала довольно рутинной процедурой во многих странах. Беларуси удалось не только вырваться в этом направлении далеко вперед, но и зарабатывать на украинцах. Почему же Украина никак не сдвинется с мертвой точки? Принимаются новые законы, проводится огромное количество круглых столов, которые не трансформируются в реальные шаги. Как тут не поверить в расхожую версию, что программа лечения граждан Украины за рубежом — это лакомый коррупционный пирог? Здесь есть акулы и рыбы-прилипалы, кусочки достаются всем — от зарубежных клиник, множества «прокладок» и до переводчиков.

Так, аудиторы Счетной палаты Украины сочли неэффективным использование Минздравом 286 млн грн, выделенных в 2016‒2017 годах на лечение за рубежом украинцев с онкозаболеваниями. Фактически ведомство не обеспечило законного и эффективного использования средств госбюджета по этому направлению. Как пример — отсутствие заключения двусторонних соглашений с медучреждениями за рубежом, отсутствие расчетов стоимости их услуг, оценки качества и результативности лечения.

«Если говорить в целом, то в 2016 и 2017 годах более 31% проверенных средств, выделяемых для лечения онкобольных за рубежом, были использованы с нарушениями или неэкономно. А это — человеческие жизни», — заявили в Счетной палате. Также Минздрав не использовал почти 200 млн грн. Именно с этим аудитом связана громкая история с бывшим заместителем министра здравоохранения Александром Линчевским. «Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы — ноль процентов», — заявил он о пациентах. Замминистра затем утверждал, что его слова вырвали из контекста.

О ряде правонарушений, выявленных Счетной палатой, были уведомлены НАБУ и Национальная полиция Украины. Результаты пока неизвестны.

Ситуация с трансплантацией в Украине — позор для страны

Самое печальное, отмечают эксперты в области трансплантологии, у нас есть специалисты, есть деньги, но, как принято говорить, не хватает политической воли. «Сам факт того, что украинцы в XXI веке едут за трансплантацией за рубеж — это позор для страны», — говорит Борис Тодуров, директор Киевского Института сердца, команда которого выполнила первые операции по пересадке 20 лет назад. — Мы это сделали на голом энтузиазме. Сегодня мы не востребованы — нам не дают этой возможности. Нас даже не приглашают обсудить и подкорректировать закон о трансплантации».

Еще один вопиющий момент. В 2019 году на пилотный проект по запуску трансплантации было выделено 112 млн грн. Хотите знать, что удалось сделать за эти деньги? Сколько трансплант-координаторов начали работать? Эти средства до сих пор не освоены, лежат на счетах Минздрава.

Буквально несколько дней назад ушел с должности замминистра Михаил Загрийчук. Причиной послужили, по его словам, кардинально разные подходы к трансформации системы здравоохранения и трансплантации в частности. «Любая реформа невозможна, если ты не общаешься с врачебным сообществом, коллективами медиков, пациентами. Из министерского кресла реформу сделать невозможно», — заявил бывший замминистра.

«Загрийчук несколько месяцев активно занимался трансплантологией, собирал врачей. Начал действовать. Его тут же убрали», — высказал свое мнение по поводу увольнения замминистра Борис Тодуров.

Когда заработает программа трансплантации в Украине? Когда украинцы смогут получать качественную медицинскую помощь дома, не ища ее за границей?

«В следующем году нас ждет двустороннее движение — трансплантация и лечение за рубежом», — заявила Зоряна Скалецкая. Создание собственной системы трансплантации в Минздраве относят к приоритетным задачам. Обещают провести аудит использования средств по программе «Лечение украинцев за рубежом», а также держать руку на контроле и сопровождать наших пациентов.

«Учитывая увеличение средств, которые должны быть потрачены на обеспечение лечения украинцев за рубежом, в Министерстве необходимо создать службу по организации и сопровождению лечения наших граждан за границей. Эта же служба может осуществлять оперативный финансовый контроль для предупреждения «замораживания» средств на счетах иностранных клиник. Параллельно основной задачей для Минздрава Украины по этому направлению является создание собственной системы трансплантации в Украине», — отметил руководитель подгруппы по трансплантации Офиса реформ Министерства здравоохранения Украины Дмитрий Коваль.