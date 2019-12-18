Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n131000-rossiya-pokupaet-belarus-v-minsk-uhodyat-1-5-mlrd-dol-na-fone-zayavleniy-ob-integracii-smi.html

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Россия дает Беларуси 1,5 млрд долл., которые перекроют убытки, понесенные страной за счет проведения РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. Данный вопрос являлся наиболее болезненным для Беларуси в рамах интеграционного процесса двух стран.

Как известно, внутрироссийская реформа предполагает снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нулевой ставки с 2019 год по 2024 год. Это позволит экспортные цены на нефть сравнять с ценами внутри страны, пишет rbc.ru.

По скромным подсчетам белорусской стороны, убытки страны от таких нововведений составят 10,5−11 млрд долл. В последние годы Беларусь не возвращала пошлины в российский бюджет на нефтепродукты, которые были произведены из российской нефти. Таким образом, Беларусь получала скрытую субсидию. Однако налоговый маневр России разрушает данную схему.

Теперь Беларуси придется унифицировать свой Налоговый кодекс с российским, чтобы белорусские НПЗ смогли получать отрицательный акциз (вычет), как и российские предприятия. По оценкам экспертов, это может произойти не ранее 2022 года, а до этого времени Россия сможет компенсировать потери белорусских предприятий лишь частично за счет цены на нефть.

Нефтеперерабатывающая отрасль является для Беларуси критически важной, ведь не менее четверти всего экспорта страны составляет ее продукция. Поэтому МВФ считает, что налоговый маневр является главной опасностью для белорусской экономики. Если Россия откажется компенсировать Беларуси потери от маневра, это может привести к рецессии.

За год Беларусь должна оплатить 4 млрд долл. внешнего долга. Частично эта сумма погашается за счет новых кредитов. Тяжелое финансовое положение Беларуси играет на руку России, которая склоняет своего соседа к интеграции. По мнению экспертов, унификация налогового законодательства двух стран станет первым шагом к данному процессу.

Субсидии отражаются большой нагрузкой на российском бюджете, поэтому многие россияне не согласны «кормить и поддерживать белорусов». Кроме того, в последние годы в Беларуси очень плохо обстоят дела с рабочими местами, поэтому около 700 тыс. белорусов уехали на заработки в Россию. Данный факт также не очень радует россиян.

По мнению агентства Bloomberg, президент России Владимир Путин рассчитывает остаться у власти и после 2024 года, став главой нового государства, в которое войдет Беларусь. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко не отрицает, что на сегодняшний день идет обсуждение вопроса создания Союзного государства. По словам президента Беларуси, новое государство предполагает создание союзного парламента и введение общей валюты.

Многие политические эксперты полагают, что Россия пытается намертво привязать к себе Беларусь и сделать экономику страны зависимой от ее субсидий.