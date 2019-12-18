Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото: Газета.Ру

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Росія дає Білорусі 1,5 млрд дол., які перекриють збитки, понесені країною за рахунок проведення РФ податкового маневру в нафтовій галузі. Дане питання найбільш болюче для Білорусі в рамах інтеграційного процесу двох країн.

Як відомо, внутрішньоросійська реформа передбачає зниження експортного мита на нафту з 30% до нульової ставки з 2019 року по 2024 рік. Це дозволить експортні ціни на нафту зрівняти з цінами всередині країни, пише rbc.ru.

За скромними підрахунками білоруської сторони, збитки країни від таких нововведень складуть 10,5−11 млрд дол. В останні роки Білорусь не повертала мита до російського бюджету на нафтопродукти, які були вироблені з російської нафти. Таким чином, Білорусь отримувала приховану субсидію. Однак податковий маневр Росії руйнує цю схему.

Тепер Білорусі доведеться уніфікувати свій Податковий кодекс з російським, щоб білоруські НПЗ змогли отримувати негативний акциз (відрахування), як і російські підприємства. За оцінками експертів, це може статися не раніше 2022 року, а до цього часу Росія зможе компенсувати втрати білоруських підприємств лише частково за рахунок ціни на нафту.

Нафтопереробна галузь є для Білорусі критично важливою, адже близько чверті всього експорту країни становить її продукція. Тому МВФ вважає, що податковий маневр є головною небезпекою для білоруської економіки. Якщо Росія відмовиться компенсувати Білорусі втрати від маневру, це може привести до рецесії.

За рік Білорусь повинна сплатити 4 млрд дол. зовнішнього боргу. Частково ця сума гаситься за рахунок нових кредитів. Важке фінансове становище Білорусі грає на руку Росії, яка схиляє свого сусіда до інтеграції. На думку експертів, уніфікація податкового законодавства двох країн стане першим кроком до даного процесу.

Субсидії створюють велике навантаження на російський бюджет, тому багато росіян не згодні «годувати і підтримувати білорусів». Крім того, за останні роки в Білорусі дуже погано йдуть справи з робочими місцями, тому близько 700 тис. білорусів поїхали на заробітки до Росії. Даний факт також не дуже тішить росіян.

На думку агентства Bloomberg, президент Росії Володимир Путін розраховує залишитися при владі і після 2024 року, ставши главою нової держави, до якої увійде Білорусь. У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко не заперечує, що на сьогоднішній день йде обговорення питання створення Союзної держави. За словами президента Білорусі, нова держава передбачає створення союзного парламенту і введення спільної валюти.

Багато політичних експертів вважають, що Росія намагається намертво прив’язати до себе Білорусь і зробити економіку країни залежною від її субсидій.