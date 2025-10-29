Дрони атакували два НПЗ та нафтохімічний завод у Росії. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209962-drony-atakuvaly-nyzku-regioniv-rf-goryat-dva-npz-ta-naftohimichnyy-zavod.html

Ракурс

Дрони вночі 29 жовтня атакували низку регіонів у Росїі.

Під прицілом безпілотників, зокрема, був Ставропольський край, а саме — нафтохімічний завод «Ставролен» у місті Будьонновськ. Це підприємство спеціалізується на виробництвом поліетилену та поліпропілену. Його продукцію використовують для виготовлення труб, плівок, ізоляції кабелю та лакофарбових матеріалів. Про це пише Telegram-канали ASTRA та Exilenova+.

Гучно також було й у республіці Марій Ел. Ймовірно, дрони там уразили нафтопереробний завод, що розташований у місті Йошкар-Ола. Місцевий губернатор заявив про «падіння» безпілотників біля одного з промислових підприємств.

Також внаслідок влучань безпілотників загорівся нафтопереробний завод в Ульянівській області. Місцева влада стверджує про нібито падіння уламків збитих дронів.

Через атаку дронів десятки аеропортів в Росії зупиняли свою роботу.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 100 безпілотників, які буцімто запустили ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня була атакована Рязанська область. Жителі Рязані нарахували щонайменше десяток вибухів. Також гучно було й у місті Скопін. Тої ночі дрони могли атакувати атакований Рязанський нафтопереробний завод, що належить корпорації «Ростех». Також під ударом БпЛА міг бути й аеродром «Дягілєво».