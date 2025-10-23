Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані. Фото:

Безпілотники здійснили атаку на територію Російської Федерації.

Зокрема, у ніч на 23 жовтня була атакована Рязанська область. Жителі Рязані нарахували щонайменше десяток вибухів. Також гучно було й у місті Скопін. Через «падіння уламків» виникло займання на території одного з підприємств. Про це у соцмережах написав губернатор Рязанської області Павло Малков.

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, дрони могли атакувати атакований Рязанський нафтопереробний завод, що належить корпорації «Ростех». Також під ударом БпЛА міг бути й аеродром «Дягілєво».

Низка місцевих видань написали про перекриття проїзду до НПЗ.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що впродовж ночі було нібито знищено й перехоплено 139 безпілотників, із них 14 — над Рязанською областю.

Нагадаємо, 22 жовтня Сили оборони України уразили Саранський механічний завод у республіці Мордовія, який виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання. Також був атакований Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксували влучання в одну з установок переробки на території підприємства.