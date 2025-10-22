Сили оборони вразили важливі цілі у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони в ніч на сьогодні, 22 жовтня, вразили низку стратегічних об'єктів на території РФ.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, вражено:

Саранський механічний завод у республіці Мордовія. На території підприємства зафіксовано вибухи. Цей завод виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання;

Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства.Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об'єм переробки складає до 1 млн тонн.

Ступінь завданих збитків уточнюється, — додали у Генштабі. — Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російського агресора та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, котрі показували момент завдання безпілотниками удару по НПЗ у Махачкалі.