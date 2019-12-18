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Полиция задержала предполагаемого организатора покушения на бизнесмена, в котором фигурируют ветераны АТО / Фото: новинарня

Задержан предполагаемый организатор покушения на бизнесмена, в котором фигурируют ветераны войны на Донбассе

18 дек 2019, 14:35
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В деле «Пумы» и «Бучи» — супругов и ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко — задержали предполагаемого заказчика неудавшегося покушения на бизнесмена из Ивано-Франковской Михаила Чекурака.

Организовал покушение на убийство Чекурака мужчина по имени Василий, которого следствие называет «гражданин Ш», пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Эту информацию изданию также подтвердил адвокат Владислава Грищенко Виталий Ковальчук. Задержание предполагаемого организатора состоялось еще в конце прошлой недели. Сейчас мужчина находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Напомним, на брифинге 12 декабря по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в руководстве МВД назвали «гражданина Ш» заказчиком убийства Чекурака.

Владислава и Инну Грищенко задержали этой осенью — «Бучу» 24 сентября на Волыни, а «Пуму» 5 ноября в Киеве. Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство. Владислав Грищенко ранее заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу о подрыве автомобиля журналиста Шеремета. Сейчас он находится под арестом.


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