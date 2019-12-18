ВРУ приблизила украинское высшее образование к стандартам ЕС. Фото: pon.org.ua

https://racurs.ua/n130998-rada-priblizila-ukrainskoe-vysshee-obrazovanie-k-standartam-es.html

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Верховная Рада приняла законопроект № 2299 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования».

Документ совершенствует высшее образование и приближает ее к стандартам Евросоюза. Он должен законодательно урегулировать проблемы, которые не решались в высшем образовании годами. За законопроект проголосовали 321 нардеп. Об этом 18 декабря сообщалось в трансляции парламентского заседания.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ регулирует процедуру лицензирования образовательной деятельности. Также будет урегулирована процедура поступления для обучения для получения высшего образования, реализации междисциплинарных образовательных программ, а также отдельных вопросов, касающихся обеспечения качества высшего образования, форм получения образования, требований к руководителю учреждения высшего образования Национальной рамки квалификаций и тому подобное.

Документ по содержанию новаторский и предусматривает решительные шаги в реформе, без которых ее трудно вывести из стагнации. Его принятие создаст условия для укрепления европейских основ функционирования системы высшего образования, прозрачности, добропорядочности, — отметил председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В партии «Слуга народа» отметили, что в будущем высшее образование в Украине претерпит значительные трансформации.

Напомним, 18 декабря парламент принял во втором чтении проект закона, который расширяет в суде возможности самопредставительств органов власти.