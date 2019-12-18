Верховная Рада расширила возможности самопредставительства органов власти в суде. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n130985-rada-rasshirila-vozmojnosti-samopredstavitelstva-organov-vlasti-v-sude.html

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Верховная Рада Украины 18 декабря приняла во втором чтении проект закона, который расширяет в суде возможности самопредставительств органов власти.

Законопроект № 2261 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения возможностей самопредставительства органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде» поддержали 307 народных избранников. Об этом шла речь в трансляции судебного заседания.

Документ предусматривает надлежащее обеспечение органов государственной власти, органов власти Крыма, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания (то есть юридических лиц и публичного, и частного права) правом на доступ к суду и надлежащую юридическую помощь, квалифицированную защиту их прав и законных интересов, рациональное использование средств госбюджета и местных бюджетов.

Авторы проекта закона утверждают, что документ поможет расширить перечень лиц, которые осуществляют самопредставительство органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, других юридических лиц независимо от порядка их создания в суде. Такую возможность получат не только руководители и члены исполнительных органов юридического лица, но и иные уполномоченные лица в соответствии с законом, уставом, положением, трудовым договором и др.

Напомним, Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть в турборежиме несколько десятков законопроектов и проектов постановлений, в том числе и проект закона о лишении народных избранников депутатской неприкосновенности № 2237 во втором чтении.