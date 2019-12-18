Правительство обновило процедуру предоставления гражданства защитникам-иностранцам / Фото: exo.in.ua

https://racurs.ua/n130993-pasport-ukrainy-kabmin-obnovil-proceduru-predostavleniya-grajdanstva-zaschitnikam-inostrancam.html

Ракурс

Гражданство Украины смогут получить защитники-иностранцы по обновленной процедуре. Об этом сегодня в своем телеграмм-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам главы Кабмина, правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета.

Новый порядок обеспечит определение категории граждан, которые на территории своего государства были осуждены по политическим мотивам за поддержку Украины. В то же время, обновленная процедура позволит не допустить предоставления украинского гражданства лицам, которые были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, за исключением политических основаниям.

Напомним, что основными нормативно-правовыми актами по вопросам украинского гражданства является закон «О гражданстве Украины» и указ президента от 27 марта 2001 года № 215, которые утверждают порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства. Лица, которые приобрели гражданство Украины и взяли обязательство прекратить иностранное гражданство, получают временные удостоверения гражданина Украины, действующие в течение двух лет. Паспорта гражданина Украины таким лицам выдаются только после прекращения ими иностранного гражданства.

Ранее «Ракурс» уже писал о том, что предоставление гражданства Украины стало темой скандалов задолго до конфликта Михаила Саакашвили с Петром Порошенко.