Уряд оновив процедуру надання громадянства захисникам-іноземцям / Фото: exo.in.ua

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Громадянство України зможуть отримати захисники-іноземці за оновленою процедурою. Про це сьогодні у своєму телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За словами очільника Кабміну, уряд удосконалив порядок надання громадянства України особам, котрі зазнали політичних переслідувань через захист України, її територіальної цілісності та суверенітету.

Новий порядок забезпечить визначення громадян, котрі на території своєї держави були засуджені за політичними мотивами через підтримку України. Водночас, оновлена процедура дозволить не допустити надання українського громадянства особам, котрі були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини з інших, крім політичних підстав.

Нагадаємо, що основними нормативно-правовими актами з питань українського громадянства є закон «Про громадянство України» та указ президента від 27 березня 2001 року № 215, яким затверджено порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства. Особи, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, отримують тимчасові посвідчення громадянина України, які діють впродовж двох років. Паспорти громадянина України таким особам видаються лише після припинення ними іноземного громадянства.

Раніше «Ракурс» вже писав про те, що надання громадянства України стало темою скандалів задовго до конфлікту Михайла Саакашвілі з Петром Порошенком.