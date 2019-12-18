В Україні посилюють покарання для «мінерів». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130992-v-ukrayini-posylyly-pokarannya-dlya-mineriv-dokument.html

Ракурс

Покарання для «мінерів» в Україні буде посилено. Рішення про суворіше покарання для зловмисників, які анонімно повідомляють про фейкові мінування соціально важливих об'єктів нерухомості, сьогодні схвалив Кабмін.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Телеграм-каналі додав, що найчастіше правоохоронці отримують повідомлення про мінування навчальних закладів, лікарень та інших об'єктів інфраструктури. Подібні дії несуть загрозу безпеці громадян і наносять бюджету колосальних збитків.

Гончарук не уточнив, як саме була посилена відповідальність. До цього моменту за неправдиве повідомлення про мінування передбачалося покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.

Водночас «РБК-Україна» опублікувало проект документу, який, окрім позбавлення волі за фейкове мінування, також передбачено конфіскацію майна. Згідно з ним, «мінування» об'єктів критичної інфраструктури буде каратися позбавленням волі строком до восьми років.

Як раніше писав «Ракурс», у столичному аеропорту «Жуляни», здійснювали евакуацію громадян у зв’язку з повідомленням про мінування будівлі. У повідомленні було сказано, що вибуховий пристрій знаходиться у сумці. Вибухотехніки ніякої сумки з вибухівкою не виявили.