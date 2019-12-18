В Украине ужесточают наказание для «минеров». Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130992-v-ukraine-ujestochili-nakazanie-dlya-minerov.html

Ракурс

Наказание для «минеров» в Украине будет ужесточено. Решение о более суровом наказании для злоумышленников, которые анонимно сообщают о фейковых минированиях социально важных объектов недвижимости, сегодня одобрил Кабмин.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале добавив, что чаще всего правоохранители получают сообщение о минировании учебных заведений, больниц и других объектов инфраструктуры. Подобные действия несут угрозу безопасности граждан и наносят бюджета колоссальные убытки.

Гончарук не уточнил, как именно ужесточена ответственность. До этого момента за неправдивое сообщение о минировании предусматривалось наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В то же время «РБК-Украина» опубликовало проект документа, которым, помимо лишения свободы за фейковое минирование, также предусмотрена конфискация имущества. Согласно законопроекту, «минирование» объектов критической инфраструктуры будет наказываться лишением свободы сроком до восьми лет.

Как ранее писал «Ракурс», в столичном аэропорту «Жуляны» производилась эвакуация граждан в связи с поступившим сообщением о минировании здания. В сообщении было сказано, что взрывное устройство находится в сумке. Взрывотехники никакой сумки со взрывчаткой не обнаружили.