Рынок земли: Зеленский инициирует уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках до 10 тыс. га

Зеленский инициировал уменьшение концентрации сельхозземли в одних руках. Фото:

https://racurs.ua/n130991-zelenskiy-iniciiroval-umenshenie-koncentracii-selhozzemli-v-odnih-rukah-do-10-tys-ga-posle.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. га. после открытия земельного рынка.

Сначала в закон о земельном рынке была внесена норма, согласно которой один собственник мог купить более 200 тыс. га земли. Однако впоследствии этот момент пересмотрели. Об этом Зеленский заявил во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Обуховского района Киевской области, 18 декабря сообщает пресс-служба президента.

Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тыс. га. Согласен, это очень много. До комитета дошло цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тыс. га — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию, — отметил он.

По словам Зеленского, после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка. Отметил, что мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. Президент подчеркнул, что рынок заработает только через год, поскольку подготовка к продаже земли должна быть длинной.

Зеленский заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

Напомним, 17 декабря Госгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю. Ведомство начало обнародовать все решения, касающиеся разрешений на снятие и перенос плодородного слоя почвы.