Ринок землі: Зеленський ініціює зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках до 10 тис. га

Зеленський ініціював зменшення концентрації сільгоспземлі в одних руках. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що необхідно встановити можливість володіти землею площею не більше 10 тис. га. після відкриття земельного ринку.

Спочатку в закон про земельний ринок було внесено норму, згідно якої один власник міг купити понад 200 тис. га землі. Однак згодом цей момент переглянули. Про це Зеленський заявив під час спілкування з фермерами в селі Красна Слобідка Обухівського району Київської області, 18 грудня повідомляє прес-служба президента.

Було питання щодо концентрації. Депутати спочатку внесли норму про понад 200 тис. га. Згоден, це дуже багато. До комітету дійшла цифра 20 тис. Давайте від однієї до 10 тис. га — і розглядати на комітеті. Запропонуємо цифру, зменшимо концентрацію, — зазначив він.

За словами Зеленського, після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку. Зазначив, що мораторій можна буде зняти тільки після ухвалення та підписання закону. Президент наголосив, що ринок запрацює лише через рік, оскільки підготовка до продажу землі повинна бути довгою.

Зеленський запевнив фермерів, що побоювання стосовно рейдерства після запровадження ринку землі безпідставні, оскільки держава захищатиме власників.

Нагадаємо, 17 грудня Держгеокадастр відкрив дані про дозволи на землю. Відомство розпочало оприлюднювати всі рішення стосовно дозволів на зняття та перенесення родючого шару ґрунту.