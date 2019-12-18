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Реакція соцмереж на перли батька Зеленського / Фото: Колаж, кадр з YouTube

«Президентство — фігня, а розчаровані — тупа біомаса»: реакція соцмереж на перли батька Зеленського (ФОТО)

18 гру 2019, 12:22
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Батько чинного президента Володимира Зеленського Олександр дав інтерв’ю проросійському виданню «Страна.ua», у якому назвав українців, розчарованих політикою його сина, «тупими» і «біомасою». Згодом 71-річний Олександр Зеленський, який очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту, повідомив, що висловився таким чином «на емоціях».

Які люди розчаровані? Біомаса ця? — зазначив батько президента, уточнюючи, що розумні люди розуміють, що «країну вже довели до сказу».

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Окрім цього, Олександр Зеленський заявив, що його син дійсно хотів, щоб зарплатня вчителів сягала 4 тис. дол., однак задля реалізації цієї обіцянки бракує грошей.

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Також, за словами Зеленського-старшого, «президентство — фігня», яку Володимир може у будь-який момент «кинути, оскільки є заможною людиною».

Батько діючого глави держави також розповів про свою роботу в інституті, зокрема й використання української мови у навчальному процесі.

Неважливо. Та яка різниця? Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами?, — каже Зеленський-старший.

Реакція соцмереж на інтерв’ю батька президента не забарилася:

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Реакція соцмереж на перли батька Зеленського

Джерело: Ракурс


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