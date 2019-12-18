Реакція соцмереж на перли батька Зеленського / Фото: Колаж, кадр з YouTube

https://racurs.ua/ua/n130990-prezydentstvo-fignya-a-rozcharovani-rishennyamy-tupa-biomasa-reakciya-socmerej-na-perly.html

Ракурс

Батько чинного президента Володимира Зеленського Олександр дав інтерв’ю проросійському виданню «Страна.ua», у якому назвав українців, розчарованих політикою його сина, «тупими» і «біомасою». Згодом 71-річний Олександр Зеленський, який очолює кафедру інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного інституту, повідомив, що висловився таким чином «на емоціях».

Які люди розчаровані? Біомаса ця? — зазначив батько президента, уточнюючи, що розумні люди розуміють, що «країну вже довели до сказу».

Окрім цього, Олександр Зеленський заявив, що його син дійсно хотів, щоб зарплатня вчителів сягала 4 тис. дол., однак задля реалізації цієї обіцянки бракує грошей.

Також, за словами Зеленського-старшого, «президентство — фігня», яку Володимир може у будь-який момент «кинути, оскільки є заможною людиною».

Батько діючого глави держави також розповів про свою роботу в інституті, зокрема й використання української мови у навчальному процесі.

Неважливо. Та яка різниця? Приносить мені студент статтю українською, я беру і коректую статтю. Читати я не можу це з однієї простої причини. Немає жодної технічної книжки нормальної українською мовою. Як мені читати? Навіщо мені в 71 рік обтяжувати себе якимись труднощами?, — каже Зеленський-старший.

Реакція соцмереж на інтерв’ю батька президента не забарилася: