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Соцмережі бурхливо відреагували на «ультранаціоналістичне» звинувачення у справі Шеремета

«Захопившись ультранаціоналістичними ідеями»: бурхлива реакція соцмереж на озвучений Аваковим мотив вбивства Шеремета (ФОТО)

16 гру 2019, 18:01
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Слідство у справі щодо вбивства в липні 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета звинувачує у його скоєнні ветерана війни на сході України Андрія Антоненка.

Звинувачення пояснює дії Антоненка тим, що він вирішив піти на такий вчинок нібито «захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні…».

Ця фраза, схожа на тексти вироків часів сталінських репресій чи сучасних російських переслідувань опозиціонерів, спровокувала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Джерело: Ракурс


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