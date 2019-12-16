Кнопкодавство у Раді: профільний комітет рекомендує ухвалити законопроект про відповідальність за неособисте голосування

Депутатів планують почати карати за неособисте голосування, фото: Ua.News

https://racurs.ua/ua/n130920-knopkodavstvo-u-radi-profilnyy-komitet-rekomenduie-uhvalyty-zakonoproekt-pro-vidpovidalnist.html

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Комітет Верховної Ради з правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити в другому читанні законопроект № 2148, який передбачає запровадження для народних обранців відповідальності за неособисте голосування (так зване кнопкодавство).

Про це під час засідання комітету заявив його голова, член «Слуги народу» Денис Монастирський, повідомляють УНН.

Зазначається, що за це рішення проголосували 13 народних обранців.

Законопроект № 2148 пропонує додати до Кримінального кодексу статтю 364−2, яка за неособисте голосування передбачає штраф в розмірі від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Нагадаємо, на початку грудня народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Володимир Кальцев встановив антирекорд Ради чинного скликання із кнопкодавства.