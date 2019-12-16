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Ракурс
Депутатов планируют начать наказывать за неличное голосования, фото: Ua.News

Кнопкодавство в Раде: профильный комитет рекомендует принять законопроект об ответственности за неличное голосование

16 дек 2019, 17:43
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Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект № 2148, предусматривающий введение для народных избранников ответственности за неличное голосования (так называемое кнопкодавство).

Об этом во время заседания комитета заявил его глава, член «Слуги народа» Денис Монастырский, сообщают УНН.

Отмечается, что за это решение проголосовали 13 народных избранников.

Законопроект № 2148 предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 364−2, которая за неличное голосования предусматривает штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов.

Напомним, в начале декабря народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Кальцев установил антирекорд Рады действующего созыва по кнопкодавству.


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