«Увлекшись ультранационалистическими идеями»: бурная реакция соцсетей на озвученный Аваковым мотив убийства Шеремета (ФОТО)

Соцсети бурно отреагировали на «ультранационалистическое» обвинение по делу Шеремета

https://racurs.ua/n130919-uvlekshis-ultranacionalisticheskimi-ideyami-burnaya-reakciya-socsetey-na-ozvuchennyy-avakovym.html

Ракурс

Следствие по делу об убийстве в июле 2016 года в Киеве журналиста Павла Шеремета обвиняет в его совершении ветерана войны на востоке Украины Андрея Антоненко.

Обвинение объясняет действия Антоненко тем, что он решил пойти на такой поступок якобы «увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране…».

Эта фраза, похожая на тексты приговоров времен сталинских репрессий или современных российских преследований оппозиционеров, спровоцировала бурную реакцию пользователей соцсетей.