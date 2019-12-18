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Ракурс
Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского / Фото: Коллаж, кадр с YouTube

«Президентство — фигня, а разочарованные — тупая биомасса»: реакция соцсетей на заявления отца Зеленского (ФОТО)

18 дек 2019, 12:22
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Отец действующего президента Владимира Зеленского Александр дал интервью пророссийскому изданию «Страна.ua», в котором назвал украинцев, разочарованных политикой его сына, «тупыми» и «биомассой». Впоследствии 71-летний Александр Зеленский, который возглавляет кафедру информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, сообщил, что высказался таким образом «на эмоциях».

Какие люди разочарованы? Биомасса эта? — отметил отец президента, уточняя, что умные люди понимают, что «страну уже довели до бешенства».

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Кроме этого, Александр Зеленский заявил, что его сын действительно хотел, чтобы зарплата учителей составляла 4 тыс. долл., однако для реализации этого обещания не хватает денег.

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Также, по словам Зеленского-старшего, «президентство — фигня», которую Владимир может в любой момент «бросить, поскольку является состоятельным человеком».

Отец действующего главы государства также рассказал о своей работе в институте, в том числе и об использовании украинского языка в учебном процессе.

Не важно. Да какая разница? Приносит мне студент статью на украинском, я беру и корректирую статью. Читать я не могу это по одной простой причине. Нет ни одной технической книжки нормальной на украинском языке. Как мне читать? Зачем мне в 71 год обременять себя какими-то сложностями?, — говорит Зеленский-старший.

Реакция соцсетей на интервью отца президента появилась незамедлительно:

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского

Источник: Ракурс


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