Реакция соцсетей на заявления отца Зеленского / Фото: Коллаж, кадр с YouTube

https://racurs.ua/n130990-prezidentstvo-fignya-a-razocharovannye-resheniyami-tupaya-biomassa-reakciya-socsetey.html

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Отец действующего президента Владимира Зеленского Александр дал интервью пророссийскому изданию «Страна.ua», в котором назвал украинцев, разочарованных политикой его сына, «тупыми» и «биомассой». Впоследствии 71-летний Александр Зеленский, который возглавляет кафедру информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, сообщил, что высказался таким образом «на эмоциях».

Какие люди разочарованы? Биомасса эта? — отметил отец президента, уточняя, что умные люди понимают, что «страну уже довели до бешенства».

Кроме этого, Александр Зеленский заявил, что его сын действительно хотел, чтобы зарплата учителей составляла 4 тыс. долл., однако для реализации этого обещания не хватает денег.

Также, по словам Зеленского-старшего, «президентство — фигня», которую Владимир может в любой момент «бросить, поскольку является состоятельным человеком».

Отец действующего главы государства также рассказал о своей работе в институте, в том числе и об использовании украинского языка в учебном процессе.

Не важно. Да какая разница? Приносит мне студент статью на украинском, я беру и корректирую статью. Читать я не могу это по одной простой причине. Нет ни одной технической книжки нормальной на украинском языке. Как мне читать? Зачем мне в 71 год обременять себя какими-то сложностями?, — говорит Зеленский-старший.

Реакция соцсетей на интервью отца президента появилась незамедлительно: