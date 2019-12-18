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Загранпаспорт для выезда в Россию понадобится украинцам с весны. Фото: YouTube

Загранпаспорт для выезда в Россию понадобится украинцам с весны (ДОКУМЕНТ)

18 дек 2019, 12:19
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Загранпаспорт для выезда в Россию будут требовать у граждан Украины на границе с 1 марта 2020 года.

Соответствующие изменения сегодня утвердил Кабинет министров Украины. Ожидается, что таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля: для проверки личных данных специальными приборами будут считываться данные в заграничных паспортах.

Отмечено, что это решение касается только украинцев, которые будут выезжать на территорию РФ. При въезде из России на территорию Украины пограничники беспрепятственно будут впускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Загранпаспорт для выезда в Россию понадобится украинцам с весны. Фото: Алексей Гончаренко в Телеграме

Загранпаспорт для выезда в Россию понадобится украинцам с весны. Фото: Алексей Гончаренко в Телеграме

Ранее в МИД Украины напомнили, что упрощенный режим пересечения границы Украины с РФ был введен еще до начала войны. Но в условиях российской агрессии из-за угроз национальной безопасности дипломаты настаивали на его отмене.

Источник: Ракурс


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