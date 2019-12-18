Снятие неприкосновенности: Рада открыла путь к реализации закона / Фото: glavcom.ua

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Вопрос снятия неприкосновенности с депутатов сегодня снова рассматривался в стенах украинского парламента. Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, в среду нардепы поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 2237 о внесении изменений в законодательство с целью приведения в соответствие с законом «О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов».

«За» отмену неприкосновенности проголосовал 291 депутат.

Принятый сегодня законопроект обеспечит реализацию отмены депутатской неприкосновенности. В частности, соответствующие изменения будут внесены в Уголовный процессуальный кодекс Украины (например, в части досудебного расследования против нардепов, задержания, избрания меры пресечения, а также проведения негласных следственных действий).

Кроме этого, законопроект отводит ряд полномочий генеральному прокурору. Так, ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения, обыск, проведение негласных следственных (розыскных) действий относительно нардепов должны быть согласованы с главой Генеральной прокуратуры.

В понедельник комитет по вопросам правоохранительной деятельности Рады подготовил ко второму чтению этот законопроект № 2237, однако вчера нардепы так и не успели его рассмотреть. Вместе с тем, в Центре противодействия коррупции отмечают, что парламентский комитет существенно осложнил некоторые этапы расследования в отношении депутатов. Речь идет об упомянутых исключительных полномочиях генерального прокурора.

То есть только один человек сможет вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований. Это означает, что начало дела в отношении любого преступления депутата будет зависеть от фигуры генпрокурора, — отмечают в ЦПК.

Также нардепы предлагали, чтобы большинство ходатайств следователей на стадии досудебного расследования рассматривались при обязательном присутствии парламентариев.

Напомним, 3 сентября украинские парламентарии внесли изменения в Конституцию и отменили депутатскую неприкосновенность.