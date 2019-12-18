Зняття недоторканності: Рада відкрила шлях до реалізації закону / Фото: glavcom.ua

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Питання зняття недоторканності з депутатів сьогодні знову розглядалося у стінах українського парламенту. Як повідомляє прес-служба Верховної Ради, у середу нардепи підтримали у другому читанні та в цілому законопроект № 2237 щодо внесення змін до законодавства з метою приведення у відповідність до закону «Про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів».

«За» скасування недоторканності проголосував 291 нардеп.

Ухвалений сьогодні законопроект забезпечить реалізацію скасування депутатської недоторканності. Зокрема, відповідні зміни будуть внесені у Кримінальний процесуальний кодекс України (наприклад, щодо досудового розслідування проти нардепів, затримання, обрання запобіжних заходів, а також проведення негласних слідчих дій).

Також законопроект відводить низку повноважень генеральному прокурору. Так, клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу, обшук, проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо нардепів повинні бути узгоджені із очільником Генеральної прокуратури.

У понеділок комітет з питань правоохоронної діяльності Ради підготував до другого читання цей законопроект № 2237, однак вчора нардепи так і не змогли його розглянути. Разом з тим, у Центрі протидії корупції наголошують, що парламентський комітет суттєво ускладнив деякі етапи розслідування щодо депутатів. Йдеться про згадані виключні повноваження генерального прокурора.

Тобто лише одна людина зможе вносити відомості про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Це означає, що початок справи щодо будь-якого злочину депутата буде залежати від фігури генпрокурора, — наголошують у ЦПК.

Також нардепи пропонували, щоб більшість клопотань слідчих на стадії досудового розслідування розглядалися за обов’язкової присутності парламентарів.

Нагадаємо, 3 вересня українські парламентарі внесли зміни до Конституції та скасували депутатську недоторканість.