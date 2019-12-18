Пам’ятник Леніну демонтували. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n130988-dekomunizaciya-v-ukrayini-u-harkovi-ta-odeskiy-oblasti-povalyly-pam-yatnyky-leninu-ta-gorkomu.html

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В Одеській області знесли один з останніх пам’ятників вождю радянських більшовиків Володимирові Леніну.

Монумент Леніну демонтували в селі Андріївка Білгород-Дністровського району. Це один із останніх пам’ятників Леніну в Україні. До весни 2020 року обіцяють демонтувати останній. Про це 18 грудня повідомляє спільнота «Декомунізація. Україна» в Facebook.

Ще один монумент радянському вождю повалили у Харківській області. На проспекті Новобаварському, 87 зруйнували пам’ятник поету Максиму Горькому. Повалену скульптуру сьогодні вранці виявив працівник комунального підприємства під час обходу території.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Інформація внесена до Єдиного обліку Новобаварського відділу поліції. Всі обставини події та особи, причетні до неї встановлюються, — зазначили в прес-службі ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, у липні Конституційний суд України визнав конституційним закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки». Крім того, суд визнав пропаганду комуністичного режиму реальною загрозою для сучасної української державності.