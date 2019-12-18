АЗС. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130987-azs-v-ukrayini-torguvaly-pidroblenym-palyvom-vykryto-bagatomilyonni-mahinaciyi-foto.html

Ракурс

АЗС в Україні торгували підробленим паливом. Група приватних компаній на власних міні-нафтопереробних заводах займалася виробництвом бензинів і дизпалива з порушенням технологій і застосуванням токсичних речовин, які шкодять здоров’ю людини і навколишньому середовищу.

Заводи функціонували в різних регіонах України, а реалізація контрафактного пального відбувалася через 150 АЗС по всій території країни, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Служба безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом ГПУ розкрила злочинну схему виробництва підробленого пального в промислових масштабах.

Було встановлено, що виготовлення пального проводилося з використанням спиртів, сильнодіючих токсичних речовин, а також різних присадок, які становлять небезпеку для здоров’я людини.

Реалізація контрафактного пального відбувалася на АЗС без сплати обов’язкових акцизних платежів, що дозволило «бізнесменам» отримувати надприбутки. Збитки бюджету від даної протиправної діяльності склали близько 20 млн грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Проводяться заходи щодо збору доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.