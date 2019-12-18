Росія зобов'язана відшкодувати «Укрнафті» втрачені в Криму активи — Верховний суд Швейцарії. Фото: EtCetera

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Росію зобов’язали відшкодувати компанії «Укрнафта» втрачені через анексію Криму активи. Таке рішення ухвалив Верховний суд Швейцарії.

Російська сторона також повинна сплатити 155 тис. швейцарських франків судових витрат «Укрнафти», повідомляє прес-центр компанії.

Росія намагалася домогтися скасування рішення міжнародного арбітражу, який раніше зобов’язав її виплатити компенсацію «Укрнафті» за кримські активи. Але швейцарський Верховний суд 12 грудня став на бік української компанії.

Це рішення є остаточним і не може бути оскаржене.

Міжнародний арбітражний суд у квітні цього року ухвалив стягнути з Росії на користь «Укрнафти» 44,4 млн дол. компенсації за експропріацію кримських активів підприємства під час анексії півострова.

Спочатку РФ намагалася оскаржити юрисдикцію Верховного суду Швейцарії у цьому спорі, а після невдачі — вирішила вимагати скасування рішення про виплату компенсації українській стороні. Таким чином Росія зазнала повторної поразки з цього питання.