Россия обязана возместить «Укрнафте» утерянные в Крыму активы — Верховный суд Швейцарии. Фото: EtCetera

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Россию обязали возместить компании «Укрнафта» утерянные из-за аннексии Крыма активы. Такое решение принял Верховный суд Швейцарии.

Российская сторона также должна уплатить 155 тыс. швейцарских франков судебных трат «Укрнафты», сообщает пресс-центр компании.

Россия пыталась добиться отмены решения международного арбитража, который ранее обязал ее выплатить компенсацию «Укрнафте» за крымские активы. Но швейцарский Верховный суд 12 декабря встал на сторону украинской компании.

Это решение является окончательным и не может быть обжаловано.

Международный арбитражный суд в апреле этого года постановил взыскать с России в пользу «Укрнафты» 44,4 млн долл. компенсации за экспроприацию крымских активов предприятия в ходе аннексии полуострова.

Изначально РФ пыталась оспорить юрисдикцию Верховного суда Швейцарии в этом споре, а после неудачи — решила требовать отмены решения о выплате компенсации украинской стороне. Таким образом Россия потерпела повторное поражение в этом вопросе.