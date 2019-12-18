Папа Римский Франциск. Фото: Известия

https://racurs.ua/n130984-sluchai-seksualnogo-nasiliya-v-cerkvi-perestali-byt-sekretom.html

Ракурс

Сексуальное насилие в церкви, благодаря указу Папы Римского Франциска, перестало быть секретом. Понтифик разрешил совершать обмен документами и информацией о случаях сексуального насилия в церкви с гражданскими властями и правоохранительными органами.

Такое решение Папа Римский принял после февральского саммита в Ватикане, во время которого несколько церковных служителей подвергли критике статус секретности дел о сексуальном насилии в церкви. Было указано, что духовенство использовало статус секретности для сокрытия преступлений сексуального характера вместо того, чтобы сотрудничать с гражданскими властями, сообщает CNN.

Необходимо отметить, что в США церковь уже обменивается документами с гражданскими властями, но данное сотрудничество не имеет универсального характера. Очень часто католические церкви по всему миру скрывают сексуальные преступления, ссылаясь на «папскую тайну».

По церковным канонам «папская тайна» считается высшим уровнем конфиденциальности, а ее нарушение карается отлучением от церкви. Данный статус распространяется на ряд административных дел Ватикана, таких как выдвижение кандидатур кардиналов, расследования Государственного секретариата и Конгрегации в отношении доктрины веры.

Папа Франциск также расширил понятие детской порнографии, увеличив детский возраст с 14 до 18 лет. Таким образом, церковь будет считать детской порнографией все материалы сексуального характера, в которых присутствуют лица возрастом до 18 лет.