Папа Римський Франциск. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n130984-vypadky-seksualnogo-nasylstva-v-cerkvi-perestaly-buty-sekretom.html

Ракурс

Сексуальне насильство в церкві, завдяки указу Папи Римського Франциска, перестало бути секретом. Понтифік дозволив здійснювати обмін документами та інформацією про випадки сексуального насильства в церкві з цивільною владою і правоохоронними органами.

Таке рішення Папа Римський прийняв після лютневого саміту у Ватикані, під час якого кілька церковних служителів піддали критиці статус секретності справ про сексуальне насильство в церкві. Було зазначено, що духовенство використовувало статус секретності для приховування злочинів сексуального характеру замість того, щоб співпрацювати з цивільною владою, повідомляє CNN.

Необхідно відзначити, що в США церква вже обмінюється документами з цивільною владою, але ця співпраця не має універсального характеру. Дуже часто католицькі церкви по всьому світу приховують сексуальні злочини, посилаючись на «папську таємницю».

За церковними канонами «папська таємниця» вважається вищим рівнем конфіденційності, а її порушення карається відлученням від церкви. Даний статус поширюється на низку адміністративних справ Ватикану, таких як висування кандидатур кардиналів, розслідування Державного секретаріату і Конгрегації щодо доктрини віри.

Папа Франциск також розширив поняття дитячої порнографії, збільшивши дитячий вік з 14 до 18 років. Таким чином, церква буде вважати дитячою порнографією всі матеріали сексуального характеру, в яких присутні особи віком до 18 років.