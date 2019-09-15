Папа Римський Франциск, фото: Міністерство оборони України

https://racurs.ua/ua/n126808-papa-rymskyy-vidreaguvav-na-obmin-polonenymy-mij-ukrayinou-ta-rosiieu-video.html

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Папа Римський Франциск під час сьогоднішньої зустрічі з паломниками, котрі зібралися на площі святого Петра у Ватикані, прокоментував нещодавній обмін полоненими між Україною та Росією.

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Про це повідомляє «Радіо Ватикану».

Минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між РФ та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир на східній Україні, — зазначив понтифік у своєму зверненні до присутніх, яке пролунало після проголошення традиційної щонедільної молитви «Ангел Господній» (Angelus Domini).

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувся минулого тижня, 7 вересня, за формулою «35 на 35». В результаті цієї події до України повернулися 11 політв’язнів та 24 військові моряки, захоплені Росією в полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Нагадаємо, на початку липня Папа Римський Франциск засудив гібридну війну на сході України. Він тоді зазначив, що війна на Донбасі «позначена печаттю пропагандистської брехні та маніпуляцій».