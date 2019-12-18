У Нью-Йорку дозволять вказувати в свідоцтвах про смерть третю стать. Фото: nps.gov

https://racurs.ua/ua/n130983-vlada-nu-yorku-dozvolyla-meshkancyam-vkazuvaty-v-svidoctvah-pro-smert-tretu-stat.html

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У Нью-Йорку (Сполучені Штати Америки) з початку 2020 року можна буде вказувати третю стать «X» у свідоцтвах про смерть.

Цей документ включатиме таку опцію для жителів Нью-Йорка, які не ідентифікують себе ні як чоловіка, ні як жінку. Відповідну заяву опубліковано на сайті міського департаменту охорони здоров’я, 18 грудня передає РІА «Новини».

У жовтні 2018 року мер Нью-Йорка Білл де Блазіо підписав проект закону, що дозволяє ввести в свідоцтво про народження третю стать «Х». Його дружина Чірлан Маккрей заявила, що всі мешканці «Великого яблука», не залежно від їх гендерної ідентичності, заслуговують того, щоб мати документи, які відображають та підтверджують те, ким вони є.

Нагадаємо, у вересні в Любліні польські поліцейські застосували сльозогінний газ і водомет проти протестувальників, які намагалися заблокувати Марш рівності.