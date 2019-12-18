У Раді планують зайнятися недоторканністю, трибуну з ранку блокують “слуги народу”. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n130982-u-radi-planuut-zaynyatysya-nedotorkannistu-trybunu-zranku-perekryly-slugy-narodu-translyaciya.html

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Верховна Рада сьогодні планує засідати до 14.00, але розглянути у турборежимі кілька десятків законопроектів та проектів постанов, зокрема й проект закону про позбавлення народних обранців депутатської недоторканності № 2237 у другому читанні.

Також у другому читанні буде розглянуто законопроекти № 2490 про забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики і комунальних послуг, № 0887 про створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи і недоторканості малолітніх, і посилення відповідальності за такі злочини та № 0942 про розвиток і державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні.

Законопроекти № 2261 про розширення можливостей самопредставництва органів влади АР Крим і органів місцевого самоврядування незалежно від порядку їх створення в суді, № 2299 про вдосконалення сфери вищої освіти і № 2187 щодо збереження культурних цінностей теж планують розглянути у другому читанні.

При цьому з самого ранку парламентську трибуну та президію перекривали нардепи від «Слуги народу», які пояснювали свої дії небажанням того, щоби роботу Ради блокували інші політсили.

Також сьогодні в Раді має відбутися повторний розгляд із пропозиціями президента закону № 0979 про тимчасові слідчі комісії та спецкомісії парламенту.

У першому читанні мають розглянути документи № 2284 і альтернативний № 2284−1 про спрощення залучення інвестицій, № 1220 про нотаріат, № 2015 про безоплатну правову допомогу жителям тимчасово окупованих територій і № 1111 про фінансовий лізинг.

Ще нардепам потрібно ратифікувати угоду з Європейськім інвестиційним банком щодо фінансування проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», а також змінити склад тимчасової слідчої комісії ВР із розслідування вибухів на складах боєприпасів в Ічні, Калинівці, Балаклії, Сватовому та Кривому Розі в 2014—2018 роках.

Окрім того, стало відомо, що нардепи пропонують зробити пленарним тиждень із 13 по 17 січня, голосування щодо цього питання також може відбутися сьогодні.

При цьому земельного законопроекту, через який вчора було зірвано засідання Ради і відбулися сутички мітингувальників із силовиками, у порядку денному немає.

За підсумками засідання аграрного комітету, яке відбулося сьогодні вранці, його учасники домовилися знову зібратися о 15.00 після ранкової Ради, а також створити тимчасову слідчу комісію для розслідування вчорашніх подій під парламентом. При цьому земельний закон нібито не голосуватимуть до березня 2020 року.