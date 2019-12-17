Ринок землі: Рада достроково закрилася і зібрала аграрний комітет на тлі протестів, фото: Объектив

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Аграрний комітет Верховної Ради сьогодні зібрався на позачергове засідання щодо ринку землі в Україні, на яке запрошено голів усіх парламентських фракцій.

Сталося це після дострокового закриття ранкового засідання ВР через «напружену ситуацію в стінах Верховної Ради та за її межами», як заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Зокрема, представники «Батьківщини» й «Опозиційної платформи — За життя» заблокували президію та трибуну ВР, чим зірвали засідання й добилися зібрання екстреного засідання аграрного комітету.

Засідання комітету триває за зачиненими дверима, журналістів і навіть всіх охочих депутатів на нього не пускають.

За заявами представників ОПЗЖ Вадима Рабіновича та Наталії Королевської, які беруть участь у засіданні й виходять в ефіри прихильних до них телеканалів, на комітеті стало відомо, що секретаріат ВР «загубив» 1,5 тис. правок до законопроекту про ринок землі. Через це вони ініціюватимуть порушення кримінального провадження.

При цьому члени «Слуги народу» нібито наполягають на розгляді законопроекту в другому читанні поза регламентом без втрачених правок. За їхнім переконанням, це має відбутися в четвер, 19 грудня.

Рабінович також заявив, що учасники комітету домовилися скасувати сьогоднішнє вечірнє засідання Ради. Завтра о 9.00 ранку керівники парламентських фракцій під головуванням Разумкова мають зібратися на засідання й вирішувати, що робити із земельним законопроектом.

Все це відбувається на тлі масових протестів під стінами парламенту. Учасники мітингу виступають проти запровадження в Україні ринку землі. Між мітингувальниками і правоохоронцями вже двічі виникали сутички, є постраждалі активісти, силовики і журналісти. Також затримано активних учасників сутичок.

Учора під час засідання погоджувальної ради парламенту лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко закликала Раду зняти з розгляду законопроекти про ринок землі, дерегуляцію у сфері земельних відносин та електронні земельні торги. Однак її пропозицію не підтримали.