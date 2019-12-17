Сутички під Радою: є постраждалі силовики, активісти і журналісти. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n130953-sutychky-pid-radou-ie-postrajdali-sylovyky-aktyvisty-i-jurnalisty-foto.html

Ракурс

Сутички біля Верховної Ради у Києві обернулися травмуванням декількох осіб, у тому числі поліцейських і журналістів. Використовувалася піротехніка, каміння та сльозогінний газ.

Двох силовиків було госпіталізовано з тілесними ушкодженнями для надання меддопомоги, заявили у прес-центрі Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві стверджують, що конфлікт спровокували проектувальники, які намагалися встановити намет на проїжджій частині вулиці Грушевського, а коли силовики завадили їм, почали штовханину, що перетворилася на сутички.

Через це поліція затримала одного з активних учасників сутичок, його діям буде надано правову оцінку. Водночас на трансляціях з місця подій було видно, як силовики затримували багатьох учасників акцій й саджали їх до автозаків.

Також відомо, що постраждали щонайменше двоє журналістів «Громадського», котрих забризкали сльозогінним газом.

За даними кореспондентів, які ведуть прямі включення з місця подій, вже відбулася друга хвиля сутичок. Кількох протестувальників побили правоохоронці, один учасник акції знепритомнів і його забрала «швидка».

Як відомо, мітинг проти відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення біля парламенту влаштували представники партій «Батьківщина», «Свобода», «Аграрної партії» та «Нацкорпусу». Паралельно свою акцію біля ВР проводять члени «АвтоЄвроСили», вимагаючи спрощення процедури розмитнення євроблях, а також представники церков, які виступають проти легалізації одностатевих шлюбів.