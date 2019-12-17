Верховна Рада: онлайн-трансляція акції протесту. Фото: ICTV

https://racurs.ua/ua/n130946-akciyi-protestu-scho-zaraz-vidbuvaietsya-pid-stinamy-verhovnoyi-rady-translyaciya.html

Ракурс

Мітинг під Верховною Радою 17 грудня супроводжується сутичками з правоохоронцями, в хід пішли зеленка, сльозогінний газ та каміння. Рух вулицею Грушевського заблоковано. У готелі «Київ» невідомі розбили скло.

Нагадаємо, біля будівлі парламенту та у Маріїнському парку відбувається одразу кілька акцій протесту — представники партій «Свобода», «Батьківщина», «Нацкорпус», «Аграрної партії» та інших організацій влаштували мітинг проти відкриття ринку землі. Окрім цього, свою акцію біля стін парламенту проводять члени організації «АвтоЄвроСила», які вимагають спрощення системи розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв, що в акціях протесту беруть участь кілька тисяч осіб. Правоохоронці спільно із бійцями Національної гвардії заступили на посилене чергування, їм допомагають співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки. Не обійшлося без сутичок активістів з поліцією, правоохоронців облили зеленкою, а у натовпі розпилили сльозогінний газ.